Пашинян назвал российские "Искандеры" неработоспособными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер" неработоспособны, сообщает zakon.kz.

Так глава кабмина ответил экс-президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что использовал бы "Искандеры" уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Также Саргсяну захотелось узнать, почему данными комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана.

По данным "Газета.Ru", Пашинян указал ему, что российские ракеты "не пригодны для использования" и не полностью взрываются.

Пусть (Саргсян) задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на 10 процентов, например? — сказал Пашинян.

В ноябре 2020 года сообщалось, что вооруженные силы Армении применили "Искандер" во время военного конфликта в Нагорном Карабахе.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.