Лукашенко хочет перестроить работу Совета безопасности по казахстанскому опыту

Надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности Беларуси. Об этом глава президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарем Совбеза Александром Вольфовичем, передает zakon.kz.

При этом он отметил, что опираться в этой работе нужно на опыт аналогичных структур в близких странах, например, России и Казахстане, пишет БЕЛТА.

Конечно, основной вопрос - Аппарат Совета безопасности и функционирование Совета безопасности в целом, председателем которого по должности является Президент. Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности, - отметил белорусский лидер.