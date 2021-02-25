Как отличить COVID-19 от туберкулеза, рассказала врач фтизиопульмонолог городской поликлиники №36 Карагоз Утемуратова, сообщает zakon.kz.



Как отметила врач, клинически туберкулез ничем не отличается от коронавирусной инфекции.

При туберкулезе, как и при COVID-19 также поражаются легкие, бывают признаки кашля, температуры, одышки, в некоторых случаях кровохарканье. Разницу дообследования можно узнать только по анализам: по забору мокроты и по ПЦР тесту.





При COVID-19 кашель может возникнуть не сразу, вначале появляется температура, теряется обоняние, появляется одышка, тогда как при туберкулезе при всех вышеперечисленных симптомов дополняется кашель, который имеет первые и главные признаки, здесь сразу повреждаются легкие, - рассказала Карагоз Утемуратова.

КВИ — это заболевание вирусного происхождения, возбудителем туберкулеза является бактерия, т.е при COVID-19 легкие поражает вирус, то при туберкулезе - бактерии.

Еще отличительный признак между COVID-19 и туберкулезе- это конечно же продолжительность лечения. Коронавирусная инфекция лечится 2-3 недели, месяц максимум. Туберкулез лечится очень долго - минимально 18 месяцев и до 3 лет, - сообщила она.

Туберкулез можно выявить 4 методами исследований: бактериологическим (микроскопическое исследование материала и культуральное исследование, т.е посев материала), молекулярно-генетическим экспресс методом (GeneXpert, Хайн-тест), рентгенологическим и туберкулинодиагностикой (проба Манту).

Туберкулез, как и КВИ передается воздушным капельным путем, поэтому необходимо соблюдать все меры безопасности, в том числе носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, за 5 лет показатель заболеваемости по туберкулезу в Алматы снижен на 42,8%.