444 грузовых поезда Китай-Европа проехали через КПП "Алашанькоу" в январе 2021 года

В 17.54 31 января 2021 года (по пекинскому времени) грузовой поезд Китай-Европа, груженный одеждами и галантерейными товарами, механическими оборудованиями, автозапчастями и т.д., отправился со станции Алашанькоу в польский порт Малашевичи.

Таким образом, количество грузовых поездов Китай-Европа(Центральная Азия), въехавших и выехавших через КПП Алашанькоу достигло 444 или 41,2 тыс TEU в январе 2021 года, что на 49,5 процентов и 54,04 процентов больше соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С того момента, когда первый грузовой поезд Китай-Европа выехал за границу через КПП Алашанькоу в 2011 году, к настоящему времени общее количество грузовых поездов Китай-Европа(Центральная Азия), въехавших и выехавших через данный КПП превысило 17 тыс и достигло 17011.

Для того, чтобы всеми силами поддерживать развитие грузового поезда Китай-Европа, таможня Алашанькоу установила специальное окно обслуживания грузового поезда Китай-Европа, открыла зелёный коридор, задействовала режим круглосуточного растаможивания, что позволило въезжающему грузовому поезду пропуститься "за секунды", выезжающему грузовому поезду выполнить таможенное оформление за самое короткое время 20 минут.

В настоящее время грузовые поезда Китай-Европа следуют в основном по 22 маршрутам через КПП Алашанькоу, в том числе Чунцин-Синьцзян-Европа, Чжэнчжоу-Синьцзян-Европа, поезд "Чанъан", Чэнду-Синьцзян-Европа и другие и доезжают до 13 стран, в том числе Германия, Польша, Бельгия, Россия и другие, на поездах перевозят 200 с лишним ассортиментов товаров. Импортные товары в основном включают автомобили и запчасти, хлопчатобумажные пряжи, пиломатериалы и другие, экспортные товары - автомобили и запчасти, бытовые товары и т.д. Разновидные импортные и экспортные товары продвинули развитие международной торговли, также ясно показали важное место "сделано в Китае" на международной арене, - сказал начальник второго отделения Таможенного контроля таможни Алашенькоу Ли Хунфэн.