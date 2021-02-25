Пять причин популярности деструктивной идеологии среди молодежи

Одной из причин вовлечения молодежи в деструктивные религиозные течения являются последствия популяризации ислама среди спортсменов боевых единоборств. Об этом и другом рассказал журналисту zakon.kz религиовед, руководитель отдела Центра изучения религий Бексултан Абдуллов.

- Всеобщая цифровизация не обошла стороной и религию, значительно облегчив поиск информации о религии, о ее учении, обрядах, традициях и так далее, - говорит эксперт. - Теперь для получения религиозных знаний достаточно стало задать интересующий вас вопрос в популярные поисковики, и информация польется на вас рекой. И среди данных потоков информации, к сожалению, довольно частым явлением является пропаганда идей различных деструктивных учений.

По его словам, на сегодняшний день значительное число молодых граждан нашей страны находятся под влиянием либо угрозой влияния радикальных религиозных взглядов.

Вовлечение молодых людей в радикальные течения и движения часто обуславливается тем, что их личности еще окончательно не сформированы и легко поддаются влиянию. Кроме того, нестабильные социально-экономические, политические, культурные условия, в которых вынужден действовать молодой человек, также повышают риск вовлечения молодежи в круги радикалов и экстремистов.

Помимо вышеуказанных факторов вовлечения молодежи в число последователей деструктивных религиозных течений, есть универсальная составляющая привлекательности именно самой деструктивной идеологии.

Рассматривая более детально некоторые из причин популярности, привлекательности ДРТ, эксперт отметил, что каждая из причин довольно самодостаточна и важна сама по себе.

Первая причина заключается в зрелищности и "смелости" радикального контента. Ввиду переизбытка производимого и распространяемого контента в социальных сетях и видеохостингах пользователь начинает поиск более уникальных, отличительных и редких кадров, мнений, юмора и т.д.

И здесь как раз и таится опасность, потому что контент, публикуемый радикалами, априори более интересен, чем любой другой контент, по причине своей уникальности. Уникальность контента заключается в его "смелости", запретности, милитаризации, вседозволенности и жесткой критике устоявшихся общественных норм. Начиная потреблять данный контент, молодой человек, начинает рассматривать радикальные материалы как нечто привычное и нормальное.

Вторая причина – это влияние современной поп-культуры, в частности кинофильмов, где антигероям импонируют и разделяют анархические идеи, в пример можно привести титана Таноса из Киновселенной "Marvel", Джокера из Киновселенной "DC", Александра Белова (Саша Белый) из киносериала "Бригада" и мн. др.

-Такого рода произведения оправдывают анархические действия главных героев, после чего зрителя охватывает чувство несправедливости и желание радикальных изменений в общественных устоях, - отметил Бексултан Абдуллов. - Поэтому, когда радикальный "проповедник" рассказывает о "правильности совершаемого ими "джихада" против неверных, которые притесняют мусульман и тому подобное, молодой человек заведомо начинает импонировать радикалу, потому что в подсознании уже может быть заложена соответствующая "установка" защитника угнетенных.

Третья причина – социальная несправедливость. Ввиду освещения ряда экономических и социальных проблем, непотизма и коррупции, молодыми людьми ощущается дискриминация со стороны более состоятельных представителей общества, считает эксперт. Нежелание трудиться или неудачи в учебе и карьере рассматриваются молодыми людьми как острая социальная несправедливость, и они начинают обвинять власть имущих, более успешных и богатых в своих бедах. Вследствие чего, как правило, молодой человек ищет отдушину в интернете и социальных сетях, где для него уже подготовлены тысячи гигабайтов "знаний" и общение с довольно интересными людьми, которые разделяют его взгляды, и для которых он является особенным и даже "избранным". "Избранным" на пути построения общества равных возможностей.

В частности, печально известный ИГИЛ привлекал некоторых новых адептов декларацией идеи о "социальной справедливости" нового халифата, что конечно в итоге не было правдой, так как обманутые люди, приехавшие на их территорию, позднее стремились вернуться домой. Как показывает время, благородное стремление к справедливости являлось и продолжает являться благородной разменной монетой для двигателя различных неблагородных явлений, таких как революции и войны. Особенно популярной среди максималистски настроенной молодежи.

Четвертой причиной являются "последствия" популяризации ислама среди спортсменов боевых единоборств. Стремительное распространение ислама среди бойцов в большинстве своем обуславливается компенсаторной функцией религии. Компенсаторная или как ее еще называют психологическая функция, призвана оправдывать неудачи и поражения, снижая психологический стресс человека.

Что касается непосредственно спорта, то на данный момент, ввиду глобальной популяризации MMA, большая часть молодых людей предпочитает следить за смешанными видами единоборств. Подобного рода тенденцию, можно объяснить всплеском "романтизации брутальности", что в свою очередь обуславливается кризисом маскулинности. То есть, если раньше в примеры "настоящих мужчин" приводились – солдаты, воины, герои, то на данный момент эту функцию начали выполнять бойцы ММА.

Следствием чего стало то, что спортсмены стали своего рода носителями пропаганды идеальных мужских качеств, в том числе и религиозных идей. Ключевым моментом влияния в религиозных контексте на молодых людей стала демонстрация своей приверженности к религии. На пресс-конференциях, на взвешивании, после боя, в социальных сетях и интервью спортсмены регулярно произносят фразы и совершают жесты, показывающую их религиозность и частенько бывает "постят" высказывания радикальных проповедников, использую ссылки на деструктивные сообщества, что в свою очередь ведет к популяризации последних. Молодежь воспринимает успешных спортсменов как кумиров, после чего молодые люди начинают проявлять интерес к исламу, и как показывает практика, начинают искать религию в социальных сетях, и зачастую сталкиваются с вербовкой деструктивных религиозных течений, отметил спикер.

Пятая причина – маркетинг. Даже при совершенствовании модерирующих систем в социальных сетях и интернете, авторы радикального контента умудряются их обходить и даже рекламировать через таргетированную рекламу. Обычно, фото и видео загружаются в "таргет" под видом "мирных" толкований, ответов на "интересные" и популярные вопросы, к примеру "Как правильно экономить в исламе?", "Почему нельзя обижать жену?", "Как относиться к родителям?" и т.д. И, к сожалению, эта схема довольно действенна, так как если вы знакомы с таргетом, то вы знаете что его довольно легко настроить, для воздействия именно на ту конкретную целевую аудиторию которая вас интересует. Пройдя по ссылке, молодой человек, обнаружит группу или канал, с довольно интересным и зрелищным контентом, после ознакомления с которым, запустится процесс радикализации с возможной последующей вербовкой.

Приведенные выше причины популярности радикальных материалов, ясно и наглядно показали, что мир не стоит на месте, и деструктивные течения жестко вторгаются в религиозную жизнь сообществ и личности, изменяя и преобразовывая мировоззрения, влияя на разум и поступки людей.

При этом используя наиболее действенные и современные способы коммуникаций и вербовки. Причин популярности контента ДРТ очень много, эксперт указал только часть из них.

Также он напомнил, что, несмотря на все усилия государства по блокировке запрещенного контента, всегда остаются различные каналы и лазейки, через которые люди самостоятельно идут в расставленные сети. В случае возникновения желания изучать религию, он советует обращаться в зарегистрированные религиозные учреждения и не подвергать себя риску из-за непроверенного контента в интернете.

Подготовила Торгын Нурсеитова