В "квартале красных фонарей" Шымкента нашли тело женщины

25 февраля в Шымкенте на съемной квартире нашли тело женщины, сообщает zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

О трупе женщины в квартире 25 февраля около 21:30 сообщил молодой человек 1991 года рождения. Ориентировочно женщине 35-40 лет.

По неофициальной информации, позвонивший в полицию находился с погибшей в одной из квартир дома. По одной из версий, женщину задушили.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, который поможет установить все обстоятельства произошедшего.

Восьмой микрорайон Шымкента называют "кварталом красных фонарей". Владельцы квартир поставили сдачу в аренду жилья на поток. Едва ли не в каждом подъезде есть квартиры, которые сдают посуточно и по часам.