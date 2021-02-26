Курс доллара вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 416,57 тенге, поднявшись на 1,76 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 416,5-418 тенге, евро – 506-509 тенге, рос. рубль - 5,60-5,68 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 26 февраля.

Так, апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,13%, составив $62,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле уменьшились на 0,94% — до $66,25 за баррель.