Казахстанец оказался двойником президента Кыргызстана

Врач из Казахстана оказался двойником президента Кыргызстана Садыра Жапарова, передает zakon.kz.

Sputnik Кыргызстан сообщает, что кыргызстанцы в соцсетях обсуждают фото, на котором изображен мужчина, который очень похож на президента Кыргызстана. Оказалось, на снимке 28-летний гражданин Казахстана Аскар Байдилда. Он родился и вырос в Таразе, высшее образование получил в медицинском вузе Бишкека.

По его признанию, внешнее сходство с Жапаровым отмечают не только близкие люди, но и посторонние люди могут задать вопрос: а не родственник ли он президенту?

Когда я приехал в Кыргызстан, чтобы учиться в Медакадемии, мне говорили, что есть такой политик и я очень на него похож. Когда он стал президентом, на меня начали удивленно смотреть на улице, в общественных местах. В таких случаях мне становится неудобно, осматриваю себя: может, что-то не так с внешним видом? Некоторые люди, не вытерпев, спрашивают, не являюсь ли я родственником Жапарова. Однокурсники тоже сравнивали меня с Жапаровым, но сам я аполитичен, никого из политиков не знаю и долго не обращал внимания на происходящее. Позже начал узнавать о Жапарове из интернета. Однажды, когда я гулял в парке, на меня, не отводя глаз, смотрел один байке. Ходил мимо туда-сюда и поглядывал… Потом подошел и спросил: "Эй, парень, ты не родственник Садыра Жапарова?". Я ответил отрицательно, а мужчина сказал: "Больно уж похож, - рассказал Аскар.

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Схожесть Аскара с президентом кыргызстанцы стали замечать после того, как в Сети появился фотоколлаж с их снимками. Оказалось, что его сделала младшая сестра Аскара, а позже отправила девушке, которая считается активной пользовательницей соцсетей. Она опубликовала фото в Instagram, так оно и стало вирусным.

Слышал, что первая леди Кыргызстана тоже сказала, что я похож на ее супруга, когда увидела снимок, - отметил Аскар Байдилда.

kaktus.media

После окончания медвуза мужчина решил остаться в Кыргызстане. Здесь он оказывает услуги лечебного массажа.