Кто попадет под амнистию к 30-летию независимости

В проект закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", опубликованном на сайте "Открытые НПА" определены категории осужденных, которые подпадут под амнистию, передает zakon.kz.
Как следует из документа, от уголовной ответственности и наказания будут освобождены казахстанцы за совершение:
Кроме того, предусматривается сокращение сроков или размеров основного наказания для социально уязвимых категорий, совершивших некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления: на одну вторую и на одну четвертую части соответственно.
К ним относятся:
В то же время амнистия не распространяется на людей, которые совершили:
В целом проект закона направлен на освобождение осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства, в том числе социально уязвимых категорий граждан: несовершеннолетних, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также беременных женщин, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, пенсионеров, инвалидов и других, - говорится в пояснительной записке.
Документ находится на публичном обсуждении до 5 марта 2021 года.
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