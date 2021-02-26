С чем столкнулись женщины-предприниматели во время карантина в Казахстане

В Казахстане провели исследование по выявлению проблем женщин-предпринимательниц в условиях чрезвычайного положения. Выяснилось, что женщины-предприниматели чаще мужчин, занимающихся бизнесом, терпели убытки из-за пандемии COVID-19, передает zakon.kz.

В ходе исследования, проведенного Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, структурой «ООН-женщины» в Казахстане и «Центром исследований прикладной экономики» при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК, выяснилось, что введение на территории Казахстана чрезвычайного положения вследствие пандемии COVID-19 оказало влияние как на отдельные домохозяйства с точки зрения их денежных доходов, так и на предпринимателей. При этом, кризис, вызванный пандемией, имеет более сильное воздействие на малый и средний бизнес (далее – МСБ), нежели на крупный в силу того, что он имеет меньшие возможности выдерживать потрясения в цепочке поставок и доходов потребителей.

Большинство предпринимателей (69,2%) отметили, что их бизнес понес финансовые потери во время карантина. Женщины-предпринимательницы отмечают этот факт чаще – фактически три четверти из них (75,8%) – имели убытки, мужчины реже – 63,5%. Женский бизнес чаще испытывал значительные финансовые потери. Так, среди женщин-предпринимательниц, понесших финансовые потери, 41,9% отметили, что убыток составил более 50% дохода, среди мужчин – 31,2%, - отмечено в исследовании.

В условиях ограничительных мер вследствие пандемии COVID-19 в большей мере пострадали сектора экономики, в которых традиционно чаще задействованы женщины, нежели мужчины: торговля, сельское хозяйство, оказание прочих видов услуг.

Для женщин-предпринимательниц ситуация усугубляется увеличением нагрузки в сфере неоплачиваемого труда, связанного с дополнительной заботой о детях и престарелых или больных родственниках, необходимостью большее время посвящать ведению дел по домашнему хозяйству. Авторы исследования выяснили, что в остальном проблемы, с которыми столкнулись женщины-предпринимательницы и мужчины-предприниматели схожи. Вследствие ожидаемые меры поддержки со стороны государства также мало отличаются у женщин-предпринимательниц и мужчин-предпринимателей.

В рамках исследования экспертами в целях повышения эффективности государственной поддержки предложены конкретные меры по оказанию содействия предпринимателям, расширения экономических прав и возможностей женщин. Ожидаем, что результаты исследования будут использованы заинтересованными государственными органами и институтами развития предпринимательства, - отметила Лаззат Рамазанова, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике во время презентации выводов исследования.