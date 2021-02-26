Самолет АН-2 совершил экстренную посадку в Алматинской области

26 февраля 2021, 13:53
Фото: ДЧС Алматинской области

Самолет АН-2 выполнил вынужденную посадку в Алматинской области. На борту находились пять человек, передает zakon.kz.

Воздушное судно АН-2 авиакомпании Азия Континенталь, выполнявший санитарный рейс РРК5481 по маршруту Боралдай - Кеген совершил вынужденную посадку в 1,5 км восточнее от автомобильной дороги Боралдай.
На борту находились пять человек. Жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации.

Управлением по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития будет проведено расследование.

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