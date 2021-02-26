Как кормят военнослужащих в Казахстане

Начальник Департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Сакен Жусупов рассказал об организации питания для военнослужащих, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня солдат срочной службы кормят разнообразнее и лучше. Для этого в министерстве обороны в прошлом году была проведена целенаправленная работа по кардинальному пересмотру нынешних норм довольствия, которые не менялись в последние пять лет. Совместно с другими силовыми структурами был произведен перерасчет цен продовольственных пайков на основании среднестатистических цен на продукты питания, - сообщил Жусупов.

Так, с января стоимость пайка военнослужащих увеличили на 40% - подняли с 1225 тенге до 1713 тенге. Данное решение позволило улучшить качество питания.

Сейчас военнослужащие обеспечены достаточно качественным и многообразным питанием. Все услуги у нас переданы на аутсорсинг, этим занимаются частные компании. Мы же следим за качеством питания, осуществляем внезапные проверки столовых, сотрудников, которые организовывают питание, смотрим и контролируем, как кормят солдат, - добавил он.