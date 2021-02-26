Как перестать пить: В чем разница между пьянством и алкоголизмом

Казахстанцы стали больше пить с началом карантина. По данным КС МНЭ РК, потребление водки и ликёро-водочных изделий на внутреннем рынке в Казахстане за год выросло на 21,5%, до 35,7 млн литров за январь–ноябрь 2020 года, хотя еще в 2018-2019 годы наблюдалась тенденция к снижению потребления спиртных напитков. Действительно ли для многих людей алкоголь стал единственным утешение и способом почувствовать себя счастливыми, или "выпивающих 50 грамм за ужином для здоровья" нельзя называть алкоголиками, выяснял корреспондент zakon.kz.

Эксперты из европейского бюро ВОЗ осенью 2020 года заявили, что страны СНГ уже к 2025 году смогут на 10% сократить уровень злоупотребления алкоголем. В сообщении указывалось, что Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан серьезно взялись за решение этой проблемы, повысив акцизы на алкогольную продукцию, запретив рекламу спиртного, ограничив физический доступ к местам продажи алкоголя, чтобы не было возможности "купить бутылку" на любом углу.

Такая стратегия уже принесла свои плоды. Только за период с 2010 по 2016 года. суммарное потребление алкоголя на душу населения снизилось во всем регионе. Но стресс в виде карантина, как мы видим, привел к некоторому откату назад: за год потребление спиртного выросло чуть более, чем на 20%, а производство водки – на 14%.

С точки зрения врачей алкоголизм и пьянство звучит как диагноз только с определенного этапа. Как и любая классификация, она нужна для того, чтобы доктора понимали, насколько можно человеку помочь, в какой степени он "сохранен".

Граница между пьянством и алкогольной зависимостью в первой стадии в наркологии очень размыта. Здесь большое значение имеет тот факт, с какой целью человек употребляет алкоголь, - сказала Ирина Пак, врач-нарколог с большим опытом, психолог, член Ассоциации транзактного анализа.

По словам специалистов, существует "физиологическая" доза спиртного, условно, для 30-летнего мужчины со здоровой иммунной системой это 15 грамм 100%-ного спирта в напитке в сутки (фужер столовго вина 75 мл или 50 грамм коньяка или водки, 1 бутылка пива), а для женщин меньше – 10 грамм 100%-ного спирта в сутки. Если это однократно выпивается, и человек при этом хорошо ест, то он просто получает вкусовое удовольствие, считается, что это не опасно. Если выпивается больше этой дозы, печень уже не способна нейтрализовать алкоголь, расщеплять молекулы спирта, происходит токсический эффект, отравление организма.

Есть группа гурманов, которые получают вкусовое, обонятельное ощущение от дегустации небольших доз алкогольных напитков. Но большая часть людей рискует перейти границу.

Самое главное, о чем надо помнить, рассматривая проблему: различать понятия алкоголизм и пьянство. Они отнюдь не тождественны. Алкоголизм – это психологическое заболевание, как и все другое, связанное с зависимостями (наравне с наркоманией, игроманией и т.п.). Наблюдательные люди увидели, что все не так просто. Человек, болеющий алкоголизмом – это отнюдь не опустившийся деклассированный элемент. Скорее даже наоборот – очень часто это преуспевающие люди: врачи, учёные и даже священники. В общем, алкоголик может заниматься и вполне высококвалифицированным трудом. Пьянство же – это распущенность. Пьяницы не имеют предрасположенности к этой болезни, не имеют потребности в алкоголе, а просто ведут себя распущенно. Проще говоря, он мог бы и не пить, но он пьет потому, что ему так нравится. Вся сложность в том, что трудно отделить эту грань: где социальный пьяница, а где больной алкоголик? Хотел бы сразу пояснить, что самостоятельно вешать ярлыки на других или самостоятельно ставить диагнозы себе не следует, это неправильно. – считает директор общественного фонда "Казахстан без наркотиков", врач-нарколог, протоиереей Анатолий Измеров.

Специалисты уверяют, что минимально допустимая суточная доза через 40 минут нейтрализуется. Но почему же происходит повторное употребление?

Скорее всего, причина в том, что вместе с эйфорией наступает и психологическое расслабление. Если дальше человек возвращается к спиртному, чтобы почувствовать себя комфортно психологически, это очень тревожный знак. Возможно, у человека есть проблемы в плане общения, он может быть не уверен в себе, ему некомфортно. Но не получается быть раскованным без "допинга". Если есть привычка после работы расслабляться после работы только с алкоголем, это должно насторожить. Потому что обычно люди после работы отдыхают на природе, встречаются с друзьями, проводят время с любимыми, родными, занимаются хобби. Но если это сопровождается употреблением алкоголя, это говорит о том, что бессознательно люди ассоциируют отдых или расслабление с употреблением спиртного. Вроде бы как "безобидно", а по сути дела это говорит о том, что человек не научился расслабляться без интоксикации алкогольной, и это очень опасно, - поведала Ирина Пак.

Есть и другое мнение. Ученые из Пенсильванского университета нашли в ДНК человека разные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма. Вывод таков, что регулярное пьянство может и не привести к алкоголизму из-за генетических особенностей.

К примеру, в ходе эксперимента на однояйцевых близнецах из семей, где родители имели соответствующую предрасположенность, удалось выявить наследственный фактор. Один попал в семью, где выпивали, а другой в семью с благочестивыми нравами. По итогам наблюдения в определённый срок и один, и второй начали злоупотреблять алкоголем. Практически независимо от воспитания.

Если человек заработал себе зависимость, он передает это детям, родовое поле будет страдать. Ничего страшного в этом нет, ничего не случайно. В решении этой проблемы поможет большой ресурс, надо быть очень осторожным, надо быть осознанным в потреблении всего. Каждый может быть счастливым и здоровым, и для этого не нужно физически ничем себя травить. Если это везде продается, это не значит, что оно полезно, - напомнила Ирина Пак.

Анатолий Измеров убежден, что воспитательные меры ничего не дадут, хотя они, конечно же, нужны.

"Научиться пить" очень сложно, потому как если человек болен алкоголизмом, то при взаимодействии с алкоголем он сорвется в любом случае – вне зависимости от дозы или каких-то внешних ритуалов. Собственно, это и есть основной признак болезни – отсутствие контроля. Сторонники "культуропитейства" и напирают на то, что могут научить людей пить в меру. Для больных это невозможно в принципе. Хотя, конечно, научить человека в меру потреблять алкоголь – это не так плохо. По крайней мере, это убережет от социального пьянства - той самой распущенности. Потому что существует и другая крайность – призыв вообще запретить потребление алкоголя. Это тоже тупиковый путь, потому как если запрещать алкоголь, то нужно исключить из поля доступности все одурманивающие вещества вплоть до бензина и клея. Но это же невозможно. Эти так называемые собриологи борются с самим веществом, запрещают продажу, призывают к введению сухого закона и т.п. Как правило, это не дает эффекта. Предположим, мы удалим человека от алкоголя. А сможем ли мы удалить его ещё от 250 наркотических веществ? Тогда человека надо переселять в горы, лес или пустыню. Но не можем же мы там держать его всегда! Настоящие программы помощи рассчитаны на то, чтобы помочь человеку стать фундаментально трезвым, а не насильственно трезвым. Для этого нужен комплексный подход. Вкратце, он заключается в том, чтобы помочь семье зависимого человека, - убежден Измеров.

Сегодня многие предпочитают быть "на ЗОЖе". Если посмотреть в историю, то само по себе употребление алкогольных напитков довольно давно присутствует у человечества как факт. До Сталинских времен алкоголь входил в группу наркотических ядов. Но это не останавливало людей от пристрастия к бутылке. Если вспомнить события на рубеже XIX-XX веков, то в Казахстане, наблюдался период больших изменений, преобразований и потрясений. Быстрыми темпами шла урбанизация, люди переселялись в города, теряя связь с землей, с традициями, шло разрушение устоев общества. Параллельно шел бурный рост водочного, пивоваренного и винодельческого производства. Даже наши верненские купцы Пугасовы, Радченко занимались подобным производством. Конечно, это не были промышленные масштабы, но все же они давали богатый спрос. А люди, оторванные от сельской жизни, занятые на тяжелом производстве, зачастую и не могли себе позволить никакого другого способа развлечения, как питие. Тогда многие заметили эту угрозу и как раз в то время стали появляться трезвеннические общества.

В Казахстане такую работу активно проводил епископ Петропавловский Мефодий (в миру – Владимир Красноперов). Как раз на днях, церковь отмечает день его памяти – 100 лет со дня трагической гибели (епископ был расстрелян 17 февраля 1921 г), в Петропавловске была открыта мемориальная доска. Тогда все трезвеннические движения были попыткой перевоспитать алкоголиков, в целом как-то предупредить рост пьянства, который был в те годы. Хотя в сравнении с сегодняшним днем, тогдашнее потребление алкоголя – это были такие маленькие проценты. По статистике, в 1913 году среди женщин потребление алкоголя не превышало 3-4%. Сегодня мужчины и женщины страдают алкоголизмом и пьянствуют примерно в равных долях. Но тревогу это вызывало уже тогда, люди давали обещания трезвости.

Люди на некоторое время поддавались воодушевлению и на определенный период эффект это давало. Но в долгосрочной перспективе, к сожалению, нет. Надо понимать, что тогда и развитие науки было на другом уровне. В те времена понятия пьянство и алкоголизм считались просто разными названиями одного и того же. Считалось, что при помощи здорового образа жизни можно вылечить от алкоголизма. От пьянства, может, и возможно. С алкоголизмом куда более серьезно. В 12-шаговых программах весь опыт учтен: там, в частности, не возлагается на больного человека тяжкого бремени. Мол, ты поклянись, что ты не будешь пить год-два, всю жизнь и т.п. Есть совсем другой подход: я не пью сегодня. А завтра? А завтра будет сегодня! Вот такой нехитрый способ. За счет этого люди не пьют по многу лет. Исцеление от недуга в этой методике строится прежде всего на честности перед собой. Для пьющего человека или наркомана очень важно видеть перед собой пример: увидеть перед собой похожего на тебя человека со слабостями, которые идут вместе с ним и преодолевают недуг, - заявил Измеров.

После Великой отечественной войны алкоголь выведен из группы наркотических ядов. На закате Советского союза принимали "сухой закон", пытались бороться с массовым употреблением алкоголя, но безуспешно.

Сухой закон, мне кажется, неэффективен. Запреты ни к чему не приводят, запретный плод всегда сладок, это бессознательная ответная реакция – раз нельзя, я все равно буду. Это не работает. С моей точки зрения, это ответственность каждого человека, - отметила Ирина Пак.

Сегодня проблемой алкоголизма и наркомании объединены в наркологии в одну сферу, потому что механизмы повреждающего действия как диагнозов очень похожи.

Под эгидой европейского бюро ВОЗ был принят План действий по снижению уровня злоупотребления алкоголем на 2012-2020 гг. Однако, как отмечают эксперты, в 30 странах Европы его осуществление не привело к заметному сокращению масштабов пьянства. В регионе от последствий неумеренного потребления алкогольных напитков ежегодно умирают 290 тыс. человек. В странах Европейского союза, а также в Норвегии и Швейцарии на душу населения в возрасте старше 15 лет приходится более двух бутылок вина в неделю. Но это средний показатель, а если исключить из него непьющих, то он составит три бутылки на человека. Такой объем спиртного, по мнению медиков, опасен для здоровья.

Недавно под эгидой ВОЗ была разработана программа работы ВОЗ на 2020–2025 годы, в которой, среди прочего, намечены новые задачи по борьбе со злоупотреблением алкоголем. Международные эксперты надеются, что опыт и достижения стран СНГ внесут важный вклад в ее реализацию.

Ирина Пак уверена, что заставить человека не пить невозможно со стороны. Из своего профессионального опыта в наркологии Ирина сделала вывод, что с алкогольной зависимостью справляются многие при условии, что они хотят этого сами.

Добрая воля человека – главный фактор. А государство, помимо мер регулирования продаж алкогольной продукции, своим долгом видит создание альтернативы всем видам зависимости – алкогольной, наркотической, интернет-зависимости, в виде интересных сервисов, спортивных, культурных активностей, чтобы человек сам понял, как интересно жить без интоксикации.

Альберт Ахметов