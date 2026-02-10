#Казахстан в сравнении
Советы

Что будет, если резко перестать пить кофе – мнение диетолога

кофе, отказ, последствия , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 19:09 Фото: pixabay
Полный отказ от кофе может сопровождаться временным ухудшением самочувствия, предупредила нутрициолог и диетолог Ирина Писарева, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, резкое исключение кофеина нередко вызывает "синдром отмены", который длится в среднем 4-5 дней. Об этом она рассказала в беседе с "Вечерней Москвой".

В этот период возможны головная боль, сонливость, раздражительность, снижение концентрации и нарушения работы ЖКТ. Однако спустя несколько недель состояние стабилизируется, а организм начинает адаптироваться к жизни без кофеина.

Среди плюсов отказа от кофе специалист отметила улучшение качества сна, снижение тревожности, более легкое пробуждение, улучшение настроения и в ряде случаев нормализацию артериального давления.

Эксперт подчеркнула, что отказываться от кофе лучше постепенно, снижая количество чашек в течение нескольких недель. Полностью исключить кофе рекомендуется людям с заболеваниями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, тревожными расстройствами, бессонницей и гипертонией.

При отсутствии противопоказаний здоровым людям допустимо употреблять 2-3 чашки кофе в день без сахара и сиропов – это не превышает безопасную суточную норму кофеина.

Ранее онколог назвал ключевой фактор развития рака желудка.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
