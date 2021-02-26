Опубликовано новое постановление главного санврача Нур-Султана

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Бейсенова подписала новое постановление от 26 февраля 2021 года "Об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан", сообщает zakon.kz.

По-прежнему под запретом:

проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и др.), митингах, шествиях, сходах и др.;

посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах;

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Вместе с тем смогут работать в обычном режиме практически все объекты: здравоохранения, финансового рынка, общественного питания, магазины, базары, ТРЦ, бизнес-центры, парки, аттракционы, бани, сауны, салоны красоты и т.д.

Сохраняется запрет:

на участие зрителей в студиях при записи и проведении телепередач в прямом эфире;

на работу бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах;

на проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок «выходного дня» на открытом воздухе);

на работу фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения, за исключением работы кухни на курьерскую доставку готовых блюд;

запрет на проведение массовых мероприятий, форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, выставок, акций, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата) и др.

запрет на проведение массовых мероприятий, форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, выставок, акций, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата) и др. выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

Постановление вступает в силу с 1 марта.