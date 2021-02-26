Семь чиновников освободили от должностей после коррупции подчиненных

Семь чиновников освободили от занимаемых должностей после коррупции подчиненных, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Касательно отставки политических руководителей. С момента введения законодательной нормы семь чиновников освобождены от занимаемых должностей, 10 акимов привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности, — напомнил Бигайдаров.

По его словам, один из последних таких фактов был в Акмолинской области, когда, не дожидаясь приговора суда в отношении своего заместителя, в отставку подал аким Аршалынского района. 12 февраля данная отставка была принята.

Следователь добавил, что за коррупцию подчиненных и слабую превентивную работу к дисциплинарной ответственности привлечены 54 первых руководителя.

Из них 48 административные служащие, 6 топ-менеджеры квазигоссектора, 13 из них лишились своих должностей. В целом, на данный момент на мониторинге находится 71 управленец, в их числе 15 политических госслужащих, 47 административных и 9 топ-менеджеров субъектов квазигоссектора, — отметил следователь по особо важным делам.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан