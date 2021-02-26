Вход по QR-коду: в трех городах внедрят приложение Ashyq

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление №7 от 26 февраля "О проведении пилота по внедрению мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства в городах Нур-Султан, Алматы и Караганда", передает zakon.kz.

Согласно документу, "в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан" главсанврач РК постановил "начать реализацию пилотного проекта Ashyq на следующих объектах предпринимательства":

фитнес-клубы; спа-центры; сауны, бассейны; компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет); боулинг-клубы.

Акимам городов Нур-Султан, Алматы, Караганда, НПП "Атамекен" (по согласованию), руководителям территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля городов Нур-Султан, Алматы, Караганда обеспечить: проведение пилота по внедрению мобильного приложения Ashyq на объектах предпринимательства, согласно пункту 1 настоящего постановления; определение перечня объектов предпринимательства, участвующих в реализации пилота, согласно пункту 1 настоящего постановления; информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения Ashyq доступного для скачивания в App Store и Play Market для входа на объекты предпринимательства, участвующим в пилоте с ресепшеном в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда; на объектах предпринимательства, участвующих в пилоте, применяются следующие критерии ограничения работы социально-экономических объектов: в регионах с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона);

в регионах с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) предьявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (зеленая зона), - говорится в постановлении.

Также главсанврач РК постановил субъектам предпринимательства, участвующих в пилоте в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, обеспечить:

1) допуск посетителей на объекты предпринимательства, участвующих в пилоте, осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления на входе или выходе из помещения:

"зеленый" статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

"синий" статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;

"желтый" статус – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;

"красный" статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

При отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия;

2) не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства, участвующих в пилоте, подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), "красный" (с положительным результатом на COVID-19) в соответствии с приложением 36 постановления главного государственного санитарного врача РК от 25 декабря 2020 года №67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан";

3) при выявлении посетителей, подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), "красный" (с положительным результатом на COVID-19), информировать территориальные департаменты комитета санитарно-эпидемиологического контроля;

4) соблюдение требований алгоритмов, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан".

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, - резюмируется в постановлении.

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