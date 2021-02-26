10 лет без элементарных благ цивилизации: жители сел близ Алматы возят воду из акимата

Жители сел близ Алматы уже 10 лет живут без элементарных благ цивилизации, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал Евразия, дороги разбитые, воду носят в канистрах, а электричество - с постоянными перебоями. Порой из-за отключения света дети не могут сделать уроки, а их родители - приготовить еду.

Жители сразу нескольких сел, которых объединяет один сельский округ и общие проблемы, заявили, что их терпению пришел конец. Уже 10 лет нет стабильного энергоснабжения. Не дождавшись чиновников, отчаявшиеся люди собрали деньги и установили столбы для линии электропередачи, но этой мощности сейчас не хватает, чтобы обеспечить десятки домов.

Если будем постоянно скидываться, зачем нам нужны вышестоящие руководители, которые нам только обещают. 10 лет - одни обещания. жительница села Толе би Светлана Ким

Свет очень плохой. Иногда мы даже не можем испечь хлеб, приготовить еду детям. жительница села Нура Киназхан Токтасын

Жители также говорят, что в селах нет и нормальных дорог. Весной и осенью улицы утопают в грязи так, что не проехать, не пройти. И это еще не все. Сельчане набирают воду из скважин, которых несколько в каждом населенном пункте. Работающей системы водоснабжения нет. Что удивительно, она действует только в здании акимата.

Мы много лет возим воду из акимата села Нура в 30-литровой канистре. Этого нам хватает только на неделю. Приходится экономить. Тратиться ведь приходится еще на такси. жительница села Нура Толкын Жаксыбекова

Сообщается, что к возмущенным людям вышли чиновники. Они поспешили успокоить собравшихся. Вновь пообещали, что водопровод заработает уже в следующем месяце, проблемы с перебоями с электроснабжением тоже решат, а вот с дорогами - сложнее.

Свет сейчас в селе есть, но слабый. Жители говорят правду. Мы планируем провести из соседнего села. Вчера получили ответ от начальства. Насчет дорог мы советуемся с народом, за какую улицу взяться в первую очередь. Пока засыпем щебень на трех улицах. аким Нурского сельского округа Сейткул Донбаев