Растрата 1,5 млрд тенге в "Казахалтыне": стали известны новые подробности

Стали известны новые подробности в деле о растрате 1,5 млрд тенге в АО "ГМК "Казахалтын", передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал Евразия, крупную аферу провернула финансистка компании "Казахалтын" - со счета организации она перевела в свой карман 1,5 млрд тенге.

Сбежала вместе с дочерью и гражданским мужем, сына оставила с бабушкой. Сожитель женщины, по версии следствия, ее пособник. Ранее его осудили за дезертирство. С момента кражи прошла почти неделя. Поиски пока безуспешны. Другие детали полиция не сообщает, - говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, 23 февраля представители АО ГМК "Казахалтын" обратились в полицию с заявлением, что сотрудница горно-металлургического комбината в Степногорске перевела со счетов компании 1,5 млрд тенге. Информация распространилась по WhatsApp, а позднее ее подтвердили в пресс-службе ДП Акмолинской области. Сообщалось, что вместе с работницей ищут ее сожителя, осужденного в 2007 году за дезертирство.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 189 УК РК, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемой. пресс-служба ДП Акмолинской области