Казахстанец провел бой с чемпионом мира из России

В Москве проходит турнир по смешанным единоборствам АСА 118, на котором выступил казахстанский боец Георгий Кичигин (24-6), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он провел бой-реванш с россиянином Гаджимурадом Хирамагомедовым (8-4). Их первый поединок состоялся в 2017 году и закончился победой Кичигина раздельным решением судей. В реванше Георгий проиграл — единогласным решением судей.

Таким образом, для Гаджимурада Хирамагомедова эта победа стала девятой в его профессиональной карьере, а Георгий Кичигин потерпел седьмое поражение. Добавим, что в любителях Хирамагомедов становился чемпионом мира по ММА, а также дважды выигрывал «золото» на чемпионате России.