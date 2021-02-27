Фермер насмерть замерз в степи Карагандинской области

27 февраля 2021, 07:21
Фото: pavon.kz

В Карагандинской области фермер 1961 года рождения насмерть замерз в степи, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил один из местных instagram-пабликов.

25 февраля мужчина покинул зимовку и пошел в степь, возможно, искать скот.

Родня и знакомые села Акжал Шетского района искали его сами. Но на следующий день сельчане позвонили спасателям, так как поняли, что самостоятельно его не найдут.

Мужчина вышел днем 25 февраля из зимовки в неизвестном направлении и не вернулся. Поисковая группа в составе сил подразделений ДЧС Карагандинской области, полиции приступили к поиску. официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова

26 февраля в 17:15 поисковой группой обнаружено тело пропавшего в 5-ти километрах от зимовки.


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