Несколько месяцев жительница столицы платила коммунальные счета за "мифических" жильцов, передает zakon.kz.

Татьяна Ямалиева стала получать баснословные счета за коммунальные услуги. Когда женщина начала разбираться, то обнаружила, что с ней в квартире живут еще пятеро неизвестных. Получается несколько месяцев она оплачивала за совершенно посторонних людей, сообщает телеканал "Астана".

Неделю тому назад уведомление пришло от CLEAN CITY, что у меня есть задолженность на сегодня около где-то 11 тысяч. Я за них не оплачиваю и платить не буду, потому что, во-первых, это не моя, то есть это не мы их прописывали, я даже людей этих не знаю кто, откуда они, как они взялись вообще. Оказалось, что таких историй не мало, - рассказала Татьяна Ямалиева.

В "Правительстве для граждан" рассказали, что к ним не раз поступали жалобы на "мифических" жильцов. Правда конкретную статистику здесь не ведут. Но причастность сотрудников ЦОНов к этому делу в ведомстве отрицают.

... без хозяина жилья эта услуга не будет оказана, потому что в первую очередь данные регистрируются самого хозяина непосредственно при его участии, его предъявлении своего личного удостоверения. Далее регистрируется уже прописываемый гражданин, сказала главный специалист "Правительства для граждан Жазира Мараткызы.

В свою очередь в миграционной службе объясняют эту проблему технической ошибкой. Сейчас каждому объекту недвижимости присваивается регистрационный код адреса. База автоматически обновляется. Из-за этого, некоторые казахстанцы могут оказаться прописанными на других адресах.

Присвоение РКА проводится в автоматическом режиме. К примеру, в адрес гражданина внесли не тот РКА, возможно наименование улиц совпадает, возможно, было переименование улицы. Например, раньше называлась Петрова, а сейчас, например, Сатпаева. Есть исторические сведения, по которым привязывается РКА, - рассказала старший инспектор по особым поручения Комитета миграционной службы МВД РК Айгуль Канлыбаева.

Между тем за ошибку системы придется расплачиваться жильцам. Чтобы доказать, что в их квартирах прописаны посторонние, нужно прийти в миграционную службу. Там проверят при каких обстоятельствах появились квартиранты и выпишут их с данного адреса. А вот с коммунальщиками в этом случае придется разбираться отдельно.