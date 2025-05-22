Как уменьшить счета за коммунальные услуги
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Из года в год суммы в квитанциях за коммунальные услуги не становятся меньше и неумолимо растут - дорожает все. Но с помощью современных технологий можно незначительно, но все же уменьшить итоговые суммы, сообщает Zakon.kz.
Перечислим несколько практичных советов, которые помогут сэкономить на коммунальных платежах, не снижая комфорта.
Электроэнергия
- Поменяйте лампы на светодиодные (LED) – они потребляют в 8-10 раз меньше энергии и служат дольше.
- Выключайте электроприборы из розеток, особенно зарядные устройства, телевизоры, микроволновки – даже в режиме ожидания они потребляют ток.
- Стирайте при 30-40°C, а не при 60-90°C – это снижает энергопотребление стиральной машины на 30-40%.
- Используйте экономичный режим техники – у посудомоек, стиралок и холодильников он реально работает.
- Установите реле управления освещением или датчики движения в коридорах, подъездах, на лестницах.
Отопление и тепло
- Утеплите окна, двери и стены – сквозняки могут "украсть" до 30% тепла.
- Поставьте теплоотражающую фольгу за радиаторами, чтобы тепло возвращалось в комнату, а не уходило в стену.
- Регулируйте температуру: понижение на 1°C экономит до 6% энергии.
- Используйте плотные шторы на ночь и открывайте их днем – так лучше сохраняется тепло зимой и прохлада летом.
Вода
- Установите аэраторы на краны – они уменьшают расход воды в 2-3 раза, сохраняя давление.
- Используйте проточные нагреватели с терморегуляцией – они эффективнее бойлеров.
- Не оставляйте воду включенной без необходимости – например, во время чистки зубов или мытья посуды.
- Проверяйте краны и бачки на протечки – одна капля в секунду – это ~20 литров в день.
Контроль и оплата
- Установите счетчики на воду, газ и отопление, если их нет – платить "по факту" дешевле, чем "по нормативу".
- Следите за показаниями счетчиков и записывайте ежемесячно – это поможет выявить резкие скачки.
- Оплачивайте счета вовремя – избегайте штрафов и пеней.
Ранее стало известно, что в Алматы намерены повысить стоимость электроэнергии. А в Астане это уже сделали.
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