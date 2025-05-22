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Советы

Как уменьшить счета за коммунальные услуги

мужчина держит в руке макет дома, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 16:30 Фото: pixabay
Из года в год суммы в квитанциях за коммунальные услуги не становятся меньше и неумолимо растут - дорожает все. Но с помощью современных технологий можно незначительно, но все же уменьшить итоговые суммы, сообщает Zakon.kz.

Перечислим несколько практичных советов, которые помогут сэкономить на коммунальных платежах, не снижая комфорта.

Электроэнергия

  • Поменяйте лампы на светодиодные (LED) – они потребляют в 8-10 раз меньше энергии и служат дольше.
  • Выключайте электроприборы из розеток, особенно зарядные устройства, телевизоры, микроволновки – даже в режиме ожидания они потребляют ток.
  • Стирайте при 30-40°C, а не при 60-90°C – это снижает энергопотребление стиральной машины на 30-40%.
  • Используйте экономичный режим техники – у посудомоек, стиралок и холодильников он реально работает.
  • Установите реле управления освещением или датчики движения в коридорах, подъездах, на лестницах.

Отопление и тепло

  • Утеплите окна, двери и стены – сквозняки могут "украсть" до 30% тепла.
  • Поставьте теплоотражающую фольгу за радиаторами, чтобы тепло возвращалось в комнату, а не уходило в стену.
  • Регулируйте температуру: понижение на 1°C экономит до 6% энергии.
  • Используйте плотные шторы на ночь и открывайте их днем – так лучше сохраняется тепло зимой и прохлада летом.

Вода

  • Установите аэраторы на краны – они уменьшают расход воды в 2-3 раза, сохраняя давление.
  • Используйте проточные нагреватели с терморегуляцией – они эффективнее бойлеров.
  • Не оставляйте воду включенной без необходимости – например, во время чистки зубов или мытья посуды.
  • Проверяйте краны и бачки на протечки – одна капля в секунду – это ~20 литров в день.

Контроль и оплата

  • Установите счетчики на воду, газ и отопление, если их нет – платить "по факту" дешевле, чем "по нормативу".
  • Следите за показаниями счетчиков и записывайте ежемесячно – это поможет выявить резкие скачки.
  • Оплачивайте счета вовремя – избегайте штрафов и пеней.

Ранее стало известно, что в Алматы намерены повысить стоимость электроэнергии. А в Астане это уже сделали.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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