Как уменьшить счета за коммунальные услуги

Фото: pixabay

Из года в год суммы в квитанциях за коммунальные услуги не становятся меньше и неумолимо растут - дорожает все. Но с помощью современных технологий можно незначительно, но все же уменьшить итоговые суммы, сообщает Zakon.kz.

Перечислим несколько практичных советов, которые помогут сэкономить на коммунальных платежах, не снижая комфорта. Электроэнергия Поменяйте лампы на светодиодные (LED) – они потребляют в 8-10 раз меньше энергии и служат дольше.

Выключайте электроприборы из розеток, особенно зарядные устройства, телевизоры, микроволновки – даже в режиме ожидания они потребляют ток.

Стирайте при 30-40°C, а не при 60-90°C – это снижает энергопотребление стиральной машины на 30-40%.

Используйте экономичный режим техники – у посудомоек, стиралок и холодильников он реально работает.

Установите реле управления освещением или датчики движения в коридорах, подъездах, на лестницах. Отопление и тепло Утеплите окна, двери и стены – сквозняки могут "украсть" до 30% тепла.

Поставьте теплоотражающую фольгу за радиаторами, чтобы тепло возвращалось в комнату, а не уходило в стену.

Регулируйте температуру: понижение на 1°C экономит до 6% энергии.

Используйте плотные шторы на ночь и открывайте их днем – так лучше сохраняется тепло зимой и прохлада летом. Вода Установите аэраторы на краны – они уменьшают расход воды в 2-3 раза, сохраняя давление.

Используйте проточные нагреватели с терморегуляцией – они эффективнее бойлеров.

Не оставляйте воду включенной без необходимости – например, во время чистки зубов или мытья посуды.

Проверяйте краны и бачки на протечки – одна капля в секунду – это ~20 литров в день. Контроль и оплата Установите счетчики на воду, газ и отопление, если их нет – платить "по факту" дешевле, чем "по нормативу".

Следите за показаниями счетчиков и записывайте ежемесячно – это поможет выявить резкие скачки.

Оплачивайте счета вовремя – избегайте штрафов и пеней. Ранее стало известно, что в Алматы намерены повысить стоимость электроэнергии. А в Астане это уже сделали.

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