Работник шиномонтажки угнал автомобиль клиентки в Усть-Каменогорске

В Иртышский отдела полиции УП Усть-Каменогорска обратилась 55-летняя жительница города, которая сообщила о том, что 17 февраля один из работников шиномонтажной мастерской угнал ее автомобиль, передает zakon.kz.

Материальный ущерб, по словам женщины, составил 3,5 млн тенге.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 30-летнего мужчину, который дал признательные показания.

Установлено, что задержанный мужчина был остановлен нарядом патрульной полиции на пересечении улиц Казахстан-Кабанбай батыра за нарушение ст. 596 ч. 5 КРК об АП (нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона совершенное лицом, лишенным либо не имеющим права управления автомобилем),- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По его словам, угнанный автомобиль находится на специальной стоянке.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 200 ч. 1 УК. Наказание по этой статье предусмотрено в виде штрафа до одной тысячи МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов. Также возможно ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.