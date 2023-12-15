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Житель ВКО угнал автомобиль и устроил на нем аварию

Житель ВКО угнал автомобиль и устроил на нем аварию Фото: Zakon.kz
В Глубоковском районе ВКО местный житель угнал автомобиль и отправился на нем в административный центр региона. По дороге сельчанин совершил аварию, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в районном суде Восточно-Казахстанской области, житель села , находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал чужой автомобиль ВАЗ-21093 и на нем отправился с друзьями в Усть-Каменогорск. Об этом пишет YK-news.

"По пути водитель, не справившись с управлением, врезался на авто в металлическую трубу", – сообщили в пресс-службе районного суда.

В полиции в отношении мужчины завели уголовное дело, которое рассмотрели в суде. По решению судьи, мужчину признали виновным в преступлении. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на год.

Ранее в Караганде сотрудник сервиса по мойке машин решил покататься на авто клиента и совершил на нем ДТП. Несколькими днями позднее в Абайской области мужчина угнал машину и совершил аварию.

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Мария Мельникова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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