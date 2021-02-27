Неделю искали потерявшегося пастуха в Костанайской области, где бушевал буран

В Костанайской области на территории Амангельдинского района вблизи границы с сопредельной Карагандинской областью успешно завершилась поисково-спасательная операция, передает zakon.kz.

50-летний мужчина, работающий пастухом в одной из местных с/х предприятий, был обнаружен 27 февраля в 11.30 во время облета в районе местности Обалы. ДЧС Костанайской области.

На вертолете Ми-8АМТ АО "Казавиаспас" МЧС РК пострадавшего доставили в Жезказган для дальнейшего обследования в медучреждение. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное, он находится в сознании.

Как рассказали в ДЧС, информация о пропаже пастуха с зимовки Бирали поступила вечером 21 февраля. В поисковых работах участвовали специалисты Отдела по ЧС Амангельдинского района в составе 2 -х чел на автомашине повышенной проходимости Нива Бронто Марш и 3 сотрудника местной полицейской службы, а также родственники пастуха.

Буран и метель, сильный ветер, обильные осадки в виде снега значительно затрудняли поиски. Связи с пастухом не было никакой.

По запросу руководства ДЧС Костанайской области в помощь спасателям из Нур-Султана был направлен вертолет Ми-8АМТ "Казавиаспаса" МЧС РК. Из-за плохих погодных условий после полной дозаправки вертолет 26 февраля находился в Жезказгане.

К поиску с воздуха приступили на следующий день 27 февраля в 10 часов 50 минут. Мужчину нашли в камышах. Он был сильно истощен и уже едва передвигался самостоятельно. Все это время он находился в степи. Рядом с ним была его лошадь, - рассказали спасатели.