С помощью беспилотника в Актюбинской области искали четырех потерявшихся пастухов

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17 января стало известно о том, что в селе Ушкатты Айтекебийского района Актюбинской области четыре человека вышли на поиски скота и застряли на дороге, в результате чего продолжили путь пешком и заблудились, сообщает Zakon.kz.

В поисково-спасательной операции был задействован беспилотный летательный аппарат, с помощью которого спасатели обнаружили пропавших граждан. "Путники были доставлены в населенный пункт. В медицинской помощи они не нуждались". Пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что пять дней спасатели искали туриста в горах Алматы.

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