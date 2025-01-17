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Происшествия

С помощью беспилотника в Актюбинской области искали четырех потерявшихся пастухов

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 20:11 Фото: скриншот видео
17 января стало известно о том, что в селе Ушкатты Айтекебийского района Актюбинской области четыре человека вышли на поиски скота и застряли на дороге, в результате чего продолжили путь пешком и заблудились, сообщает Zakon.kz.

В поисково-спасательной операции был задействован беспилотный летательный аппарат, с помощью которого спасатели обнаружили пропавших граждан.

"Путники были доставлены в населенный пункт. В медицинской помощи они не нуждались". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что пять дней спасатели искали туриста в горах Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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