Контрабандные лекарства на 70 млн тенге пытались вывезти из Казахстана

Сотрудники Департамента ПС КНБ по Жамбылской области 26 февраля 2021 года в автомобильном пункте пропуска "Карасу" предотвратили незаконный вывоз из Казахстана в Кыргызстан крупной партии медикаментов - более 86 наименований, передает zakon.kz.

По информации Погранслужбы, разрешительные документы на перевозимый груз отсутствовали, оценочная стоимость медикаментов составляет свыше 50 млн тенге.

27 февраля 2021 года в том же пункте пропуска предотвращена еще одна попытка вывоза крупной партии медикаментов стоимостью свыше 20 млн тенге.

В обоих случаях груз и соответствующие материалы переданы в местный Департамент государственных доходов.

Как отметили в Погранслужбе, это не первые попытки незаконного вывоза с территории Казахстана медицинской продукции.