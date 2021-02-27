Контрабандные лекарства на 70 млн тенге пытались вывезти из Казахстана

27 февраля 2021, 15:19
Фото: Погранслужба

Сотрудники Департамента ПС КНБ по Жамбылской области 26 февраля 2021 года в автомобильном пункте пропуска "Карасу" предотвратили незаконный вывоз из Казахстана в Кыргызстан крупной партии медикаментов - более 86 наименований, передает zakon.kz.

По информации Погранслужбы, разрешительные документы на перевозимый груз отсутствовали, оценочная стоимость медикаментов составляет свыше 50 млн тенге.

27 февраля 2021 года в том же пункте пропуска предотвращена еще одна попытка вывоза крупной партии медикаментов стоимостью свыше 20 млн тенге.

В обоих случаях груз и соответствующие материалы переданы в местный Департамент государственных доходов.

Как отметили в Погранслужбе, это не первые попытки незаконного вывоза с территории Казахстана медицинской продукции.


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