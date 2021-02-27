Дерзкое разбойное нападение на АЗС произошло в Алматы

26 февраля в 4:00 утра двое парней, одетых в черное, зашли в одну из АЗС расположенную в Жетысуском районе города Алматы, сообщает zakon.kz.

Злоумышленники были в масках, один из них сразу вытащил пистолет и направил на кассиршу-оператора. Забрав деньги, они покинули место преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены трое мужчин от 20 до 24 лет, все уроженцы Туркестанской области. Все подозреваемые были задержаны. Проводятся следственные действия в рамках зарегистрированного досудебного расследования по статье 192 ч.2 УК РК. Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Задержанные водворены в ИВС ДП Алматы. К слову, из кассы они вытащили 135 тыс. тенге. и.о. начальника Управления Жетысуского района подполковник Асхат Даулетияров