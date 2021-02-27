5 человек нашли мертвыми в Туркестане, 4 из них дети

В одном из частных жилых домов города Туркестан соседями обнаружены пять человек без признаков жизни, из них четверо детей, сообщает zakon.kz.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурной-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области 27 февраля текущего года в 18:35.

Признаков пожара в доме не обнаружено. В доме установлено отопление на природном газе. официальный представитель МЧС РК Талгат Уали

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место происшествия выехали сотрудники ДЧС (6 сотрудников, 2 ед.техники), ДП (15 сотрудников и 4 ед. техники), БСМП (3 работника и 1 ед.техники), АО "КазТрансГаз" (3 работника и 1 ед.техники).

МЧС призывает соблюдать элементарные правила по эксплуатации газового оборудования.