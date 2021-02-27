Страшная авария в Алматы: автобус сбил несколько пешеходов и машин

Крупная авария произошла в центре Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автобус городского маршрута №123 двигался по проспекту Сейфуллина в южном направлении. Рядом с улицей Маметовой, напротив MEGA Park, по неизвестной пока причине, водитель свернул в сторону и врезался сначала в автомобиль Hyundai Accent, который он, по словам очевидцев, просто "выбил" с дороги.

Автобус продолжил движение, выехал на тротуар, где сбил несколько человек перед пешеходным переходом. Далее автобус выехал на парковку ТРЦ, где врезался в выезжающий из нее, автомобиль Volkswagen Polo.

Остановился автобус только когда врезался в бетонный мост парковки.

Как сообщили в управлении здравоохранения города Алматы, пострадало 5 человек. Троих доставили в БСНП, одного в ЦГКБ, и еще одного в АМКБ.

У всех пятерых состояние средней тяжести.