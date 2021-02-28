Ученые установили сколько COVID-19 живет на одежде

Согласно результатам последних исследований, проведенных британскими учеными, срок жизни коронавируса на поверхности одежды может достигать трех суток, сообщает zakon.kz.

Daily Mail опубликовал результаты работы исследовательской группы под руководством доктора Кэти Лэрд из университета Же Монфор в Лестере (Великобритания).

Специалисты отметили, что дольше всего они выживают на синтетике, а хуже всего на хлопчатобумажных вещах.

На полиэстере молекула вируса оставалась жизнеспособной до 72 часов, на полиэстере до 24 часов, а на поликоттоне всего 6 часов.

Исследователи так же пришли к выводу, что рабочая одежда в больницах должна стираться промышленными способами. Это позволит блокировать активность коронавируса и помешает его распространению.