В столице и двух областях Казахстана закрыли дороги из-за метели

В Нур-Султане и двух областях Казахстана в связи с ухудшением погодных условий закрыты автодороги, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

28.02.2021 г. с 10:30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, буран) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения "Екатеринбург-Алматы" 1291-1426 км. (г. Нур-Султан – г. Темиртау).

28.02.2021 г. в 09:30 ч. в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1. "Кызылорда-Павлодар" км. 967-1135, уч. г.Караганда- гр.Павлодарской обл.

2. "Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара"" км. 231-324. уч. пос. Ботакара-до гр. Павлодарской обл.

3. "Караганда-Аягоз-Бугаз" км. 17-217, уч. г.Караганда- г.Каркаралинск.



28.02.2021 г. в 09:30 ч. в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1. "Кызылорда-Павлодар" км. 1135-1206, уч. гр.Карагандинской обл-п.Бозшаколь.

2. "Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара" км. 138-231, с.Баянаул-гр.Карагандинской обл.