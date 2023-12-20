В двух областях Казахстана из-за непогоды закрыли участки дорог

Фото: phxere

В Казахстане из-за метели и ограниченной видимости закрыты участки автомобильных дорог в двух областях, сообщает Zakon.kz.

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