Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В двух областях Казахстана из-за непогоды закрыли участки дорог

В двух областях Казахстана из-за непогоды закрыли участки дорог Фото: phxere
В Казахстане из-за метели и ограниченной видимости закрыты участки автомобильных дорог в двух областях, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы "КазАвтоЖол", 20 декабря 2023 года закрыты:

  1. в Жамбылской области – 1 участок – "Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с. Кенен – с. Кайнар (новый перевал Кордай) -79 км;
  2. в Жетысуской области – 2 участка – а/д "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.; а/д "Сарыозек-Коктал" км. 45-68, уч. (перевал Алтын Емель).

Также сказано, что ограничение действует для всех видов транспорта.

Материал по теме

Какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие три дня

Метеорологи отмечают, что 21-23 декабря по стране ожидается сильный снег, гололед и туман.

Читайте также

В СКО семинар-практикум о единстве собрал более 300 участников
В СКО семинар-практикум о единстве собрал более 300 участников
Главную новогоднюю елку зажгли в Алматы
Главную новогоднюю елку зажгли в Алматы
Какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие три дня
Какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие три дня
Анастасия Московчук
Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В центре Алматы снесли торговые павильоны
В центре Алматы снесли торговые павильоны
В Казахстане изменили правила проведения техосмотра
В Казахстане изменили правила проведения техосмотра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: