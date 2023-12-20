В двух областях Казахстана из-за непогоды закрыли участки дорог
Фото: phxere
В Казахстане из-за метели и ограниченной видимости закрыты участки автомобильных дорог в двух областях, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы "КазАвтоЖол", 20 декабря 2023 года закрыты:
- в Жамбылской области – 1 участок – "Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с. Кенен – с. Кайнар (новый перевал Кордай) -79 км;
- в Жетысуской области – 2 участка – а/д "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.; а/д "Сарыозек-Коктал" км. 45-68, уч. (перевал Алтын Емель).
Также сказано, что ограничение действует для всех видов транспорта.
Метеорологи отмечают, что 21-23 декабря по стране ожидается сильный снег, гололед и туман.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript