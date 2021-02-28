Кто обязан предоставить декларацию на первом этапе

С 1 января 2021 года в Казахстане поэтапно вводится всеобщее декларирование населения, сообщает zakon.kz.
Всеобщее декларирование вводится в 4 этапа
Первый этап
С 1 января 2021 года (1 этап) декларация об активах и обязательствах (далее – декларация) представляется следующими физическими лицами, являющимися на 1 января года представления декларации:
· лицами, занимающими ответственную государственную должность, и их супругами;
· лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами;
· лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругами;
· лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".
Второй этап
С 1 января 2023 года декларирование
· для работников государственных учреждений и их супругов,
· а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.
Третий этап
С 1 января 2024 года декларирование
· руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов,
· индивидуальных предпринимателей и их супругов.
Четвертый этап
С 1 января 2025 года декларирование остальных категорий граждан.
Лица, обязанные предоставить декларацию об активах и обязательствах на 1 этапе
Так, согласно статье 1 Закона о противодействии коррупции:
лицо, занимающее ответственную государственную должность,
это лицо, занимающее должность, которая установлена Конституцией РК, конституционными и иными законами РК для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов,
в том числе депутат Парламента РК,
судья,
а равно лицо, занимающее согласно законодательству РК о государственной службе политическую государственную должность либо административную государственную должность корпуса "А";
лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций,
это государственный служащий в соответствии с законами РК о государственной службе,
депутат маслихата,
а также лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, до назначения его на государственную службу;
лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций,
это лицо, избранное в органы местного самоуправления;
гражданин, зарегистрированный в установленном законом РК порядке в качестве кандидата в Президенты РК,
депутаты Парламента РК или маслихатов,
акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов,
а также в члены выборного органа местного самоуправления;
служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета РК;
лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора,
служащие Национального Банка РК и его ведомств;
служащие уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, действующие в соответствии с законодательством РК об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации,
служащие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (подпункт 4) статьи 1 Закона о противодействии коррупции).
Сроки и порядок представления декларации
Декларация представляется по месту жительства (пребывания):
· в случае представления на бумажном носителе – не позднее 15 июля текущего года, в котором возникло обязательство по представлению декларации;
· в случае представления в электронном виде – не позднее 15 сентября текущего года, в котором возникло обязательство по представлению декларации.
Декларацию можно предоставить через портал электронного правительства
Прием налоговой отчетности (декларация об активах и обязательствах физического лица формы 250.00)
Более подробно о декларации читайте здесь
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