Финансы

Кто из казахстанцев обязан предоставить декларацию о доходах и имуществе в 2025 году

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 18:01 Фото: freepik
В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 8 сентября, рассказали, кто обязан подать декларацию о доходах и имуществе в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Категории лиц, подлежащие декларированию:

  1. Государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги.
  2. Крупные участники банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций, а также их супруги.
  3. Руководители, учредители (участники) субъектов квазигосударственного сектора, юридических лиц, владеющие более чем 10% доли участия, а также их супруги.
  4. Лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, медиаторы).
  5. Лица, получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению (в том числе от аренды, операций с цифровыми активами и другое).
  6. Лица, имеющие денежные средства на счетах в иностранных банках на сумму свыше 1000 МРП.
  7. Лица, владеющие активами за рубежом (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые активы, инвестиционное золото и так далее).
  8. Лица, имеющие в собственности цифровые активы.
  9. Лица, которые в течение 2024 года приобрели имущество на сумму свыше 20 000-кратного размера МРП (в 2025 году 20 000 МРП = 78 640 000 тенге) в том числе за пределами РК.
"Срок подачи декларации: не позднее 15 сентября 2025 года по месту жительства, за 2024 отчетный календарный год... Важно помнить: Несвоевременная подача декларации или предоставление неполных данных может повлечь административную ответственность в соответствии с законодательством".ДГД по Мангистауской области

В ведомстве отметили, что физические лица могут представить декларацию о доходах и имуществе в электронном формате:

  • через портал Комитета государственных доходов МФ РК,
  • портал электронного правительства,
  • а также с использованием мобильных приложений, таких как e-Salyq Azamat, eGov Mobile либо на бумажном носителе.

Ранее казахстанцам напомнили важные детали про "налог на роскошь".

