Кто из казахстанцев обязан предоставить декларацию о доходах и имуществе в 2025 году

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 8 сентября, рассказали, кто обязан подать декларацию о доходах и имуществе в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Категории лиц, подлежащие декларированию:

Государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги. Крупные участники банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций, а также их супруги. Руководители, учредители (участники) субъектов квазигосударственного сектора, юридических лиц, владеющие более чем 10% доли участия, а также их супруги. Лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, медиаторы). Лица, получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению (в том числе от аренды, операций с цифровыми активами и другое). Лица, имеющие денежные средства на счетах в иностранных банках на сумму свыше 1000 МРП. Лица, владеющие активами за рубежом (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые активы, инвестиционное золото и так далее). Лица, имеющие в собственности цифровые активы. Лица, которые в течение 2024 года приобрели имущество на сумму свыше 20 000-кратного размера МРП (в 2025 году 20 000 МРП = 78 640 000 тенге) в том числе за пределами РК.

"Срок подачи декларации: не позднее 15 сентября 2025 года по месту жительства, за 2024 отчетный календарный год... Важно помнить: Несвоевременная подача декларации или предоставление неполных данных может повлечь административную ответственность в соответствии с законодательством". ДГД по Мангистауской области

В ведомстве отметили, что физические лица могут представить декларацию о доходах и имуществе в электронном формате:

через портал Комитета государственных доходов МФ РК,

портал электронного правительства,

а также с использованием мобильных приложений, таких как e-Salyq Azamat, eGov Mobile либо на бумажном носителе.

