Полуголый сын депутата сбил пешеходов в Астрахани

В Астрахани сын депутата, сидевший за рулем автомобиля практически без одежды, сбил двух пешеходов. Женщина находится в тяжелом состоянии, мужчина получил травмы средней степени тяжести, сообщает zakon.kz.

После наезда на людей Toyota 26-летнего водителя вылетела на встречную полосу и столкнулась с Hyundai Solaris, передает Telegram-канала Baza.

Указывается, что пострадавшие пешеходы - военный прокурор и его супруга. У обоих тяжелые травмы и переломы.

Фотографии сидящего в наручниках молодого человека в крови, на фоне стражей порядка уже облетели сеть.

За рулем 26-летний Артем находился без штанов и нижнего белья. При задержании молодой человек оказал сопротивление, за что был закован в наручники. При этом нарушитель был в невменяемом состоянии. От медицинского освидетельствования он отказался. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье "Оскорбление представителя власти".