Женщина 15 лет скрывала двойное гражданство в Павлодарской области

В Павлодарской области жительница Железинки была оштрафована за двойное гражданство, сообщает zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Железинским районным судом рассмотрено административное дело в отношении гражданки Российской Федерации М., допустившей нарушение законодательства РК о гражданстве.

Старший инспектор миграционной службы отдела полиции Железинского района 28 января 2021 года выявила факт нарушения законодательства Республики Казахстан гражданкой М., которая в декабре 2005 года получила гражданство Российской Федерации, однако не сообщила об этом в установленные законодательством сроки, – сообщили в пресс-службе райсуда.

В судебном заседании М. вину признала полностью. Она пояснила, что в декабре 2005 года получила гражданство РФ, однако казахстанский паспорт не сдала из-за незнания закона. Так как в Казахстане проживают ее супруг и внуки, женщина просила не выдворять за пределы страны.

Постановлением суда М. признана виновной по ст.496 ч.2 КоАП и подвергнута административному взысканию в виде административного штрафа в размере 408 380 тенге.

В соответствии со статьей 21 Закона "О гражданстве Республики Казахстан" гражданство утрачивается, если лицо приобрело гражданство другого государства.

В течение 30 календарных дней со дня приобретения другого гражданства необходимо сообщить об этом в органы внутренних дел РК или загранучреждения РК, а также сдать паспорт и (или) удостоверение личности РК.