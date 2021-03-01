Власти ограничили передвижение граждан районами проживания в Чехии

Правительство Чехии из-за ухудшающейся в стране эпидемиологической ситуации с понедельника на три недели ограничило передвижение жителей республики границами районов проживания, сообщает zakon.kz со ссылкой на .

Мы (правительство) приняли решение с понедельника запретить на три недели гражданам покидать территорию [административных] районов, в которых они проживают. Исключения допустимы в случаях поездок на работу, оказания помощи близким, [неотложного] посещения [государственных] учреждений и врачей. первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек

Чтобы воспользоваться исключением и покинуть районы проживания, требуется иметь документ, подтверждающий данную необходимость. Это, например, справка с места работы.

Граждане также могут написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дел, по которым вынуждены покинуть свой район. Его следует иметь с собой, чтобы в случае проверок предоставить полиции, на которую власти возложили обязанность контролировать соблюдение ограничительной меры.