Беглеца из СИЗО Алматы задержали в Актобе

1 марта 2021, 08:50
Фото: ДУИС Алматы

Сбежавшего из СИЗО Алматы осужденного Дамира Давутова задержали в Актобе, сообщает zakon.kz.

28 февраля его задержали сотрудники Департамента УИС по Алматы и полиции Актюбинской области.

Полиция Алматы проводит расследование по статье "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи".

Кроме того, Комитет уголовно-исполнительной системы провел служебное расследование. За допущенные нарушения ряд сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

15 февраля осужденный Дамир Давутов 1987 года рождения совершил побег из СИЗО Алматы. Мужчина неоднократно судим, по настоящему делу осужден за кражу и мошенничество к 6 годам лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.


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