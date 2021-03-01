Беглеца из СИЗО Алматы задержали в Актобе

Сбежавшего из СИЗО Алматы осужденного Дамира Давутова задержали в Актобе, сообщает zakon.kz.

28 февраля его задержали сотрудники Департамента УИС по Алматы и полиции Актюбинской области.

Полиция Алматы проводит расследование по статье "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи".

Кроме того, Комитет уголовно-исполнительной системы провел служебное расследование. За допущенные нарушения ряд сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

15 февраля осужденный Дамир Давутов 1987 года рождения совершил побег из СИЗО Алматы. Мужчина неоднократно судим, по настоящему делу осужден за кражу и мошенничество к 6 годам лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.