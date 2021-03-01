С 1 марта начнут вакцинировать полицейских и учителей в Нур-Султане 

В столице начинается вакцинация учителей и полицейских, сообщает zakon.kz.

С 1 марта в Нур-Султане прививки против КВИ получат педагоги, воспитатели детских садов, сотрудники правоохранительных органов. Согласно данным Управления общественного здравоохранения столицы в списке вакцинируемых этой группы более 15 тысяч человек.

Для вакцинации этой категории людей в столице организованы прививочные пункты в 36 организациях первичной медико-санитарной помощи. Также задействованы ведомственные организации.

Прививки учителя и педагоги будут получат в организациях ПМСП по месту закрепления к образовательному учреждению. Списки вакцинируемых сформированы и уже поданы для вакцинации в поликлиники, - добавили в Управлении.

С 1 февраля в Нур-Султане всего прививки против коронавирусной инфекции получили 2 126 человек. В минувшие выходные на склады Управления поступило свыше 7 тысяч доз вакцины.