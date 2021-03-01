Нур-Султан вновь перешел в "желтую" зону

Столица Казахстана снова вернулась в "желтую" зону по распространению коронавируса, сообщает zakon.kz.

Днем ранее, 28 февраля, Нур-султан был в "красной" зоне.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 марта.

Теперь ситуация выглядит следующим образом: В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

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В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки зарегистрировано 622 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.