Нур-Султан вновь перешел в "желтую" зону

Столица Казахстана снова вернулась в "желтую" зону по распространению коронавируса, сообщает zakon.kz.
Днем ранее, 28 февраля, Нур-султан был в "красной" зоне.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 марта.
Теперь ситуация выглядит следующим образом:
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.
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В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
Стоит отметить, что за прошедшие сутки зарегистрировано 622 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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