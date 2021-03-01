В Сети оживляют портреты предков по фотографии

В Интернете набирает популярность новый тренд - оживление старых фотографий. Открытый доступ к такой возможности дал сервис MyHeritage, который помогает воссоздать генеалогическое древо, передает zakon.kz.

Функция "Deep Nostalgia" "оживляет" людей на фотографиях благодаря особенной нейросети, которая способна сделать анимацию даже из старых черно-белых снимков. Чтобы оживить портрет, нужно зарегистрироваться на сайте и загрузить фото. Алгоритм обработает снимок и превратит его в видео, на котором человек с фотографии будет поворачивать голову, моргать и улыбаться.

Инструмент "Deep Nostalgia" полностью бесплатный и автоматизированный. Он улучшит качество фотографии, если потребуется, и сделает видео, которое будет длиться около 15 секунд. Этим уже начали пользоваться люди во всем мире.

В Казахстане не остались в стороне. Например, портал Петропавловск.news оживил портреты знаменитых жителей Петропавловска.

А еще на просторах соцсетей начали появляться ожившие фотографии Жамбыла Жабаева.