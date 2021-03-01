Грузовик провалился под землю в Алматы

Грузовик провалился под землю на улице Кажымукана в Алматы, передает zakon.kz.

Грузовик стоял на территории ресторана. Очевидцы сообщают, что по всей видимости внизу прорвало трубу.

По данным полиции, пострадавших нет. Однако в пресс-службе Скорой помощи сообщили, что пострадал водитель грузовика.

У него закрытая черепно-мозговая травма, а также травма грудной клетки. Состояние средней тяжести. Доставлен в городскую клиническую больницу № 4, - отметили там.

Чуть позже в Управздраве пояснили, что пострадал не водитель, а сотрудник предприятия, находившийся рядом с местом происшествия.

По месту данного происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы Управления полиции Медеуского района по территориальности. Обстоятельства устанавливаются. Далее будет дана правовая оценка произошедшему, - говорится в сообщении полиции Алматы.