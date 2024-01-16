В центре Алматы грузовик провалился под землю

При строительстве ледового центра около Центрального стадиона в Алматы грузовик провалился под землю, сообщает Zakon.kz.

Выехавшие 16 января 2024 года на место происшествия в Бостандыкский район полицейские сообщили следующее:

"Данный факт зарегистрирован, материалы первичного производства будут направлены в инспекцию труда для проведения соответствующей проверки". Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что к счастью, водитель не пострадал.

В ночь на 4 января 2024 года автобус с горноспасателями провалился под землю на территории АО "Майкаинзолото" Павлодарской области. Двоих человек из четверых, находившихся в салоне КАВЗ, нашли погибшими. Поиски остальных спасателей и самого автобуса продолжаются до сих пор.