В центре Алматы грузовик провалился под землю
Фото: pxhere
При строительстве ледового центра около Центрального стадиона в Алматы грузовик провалился под землю, сообщает Zakon.kz.
Выехавшие 16 января 2024 года на место происшествия в Бостандыкский район полицейские сообщили следующее:
"Данный факт зарегистрирован, материалы первичного производства будут направлены в инспекцию труда для проведения соответствующей проверки".Пресс-служба ДП Алматы
Также сказано, что к счастью, водитель не пострадал.
В ночь на 4 января 2024 года автобус с горноспасателями провалился под землю на территории АО "Майкаинзолото" Павлодарской области. Двоих человек из четверых, находившихся в салоне КАВЗ, нашли погибшими. Поиски остальных спасателей и самого автобуса продолжаются до сих пор.
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