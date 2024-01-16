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В центре Алматы грузовик провалился под землю

В центре Алматы грузовик провалился под землю Фото: pxhere
При строительстве ледового центра около Центрального стадиона в Алматы грузовик провалился под землю, сообщает Zakon.kz.

Выехавшие 16 января 2024 года на место происшествия в Бостандыкский район полицейские сообщили следующее:

"Данный факт зарегистрирован, материалы первичного производства будут направлены в инспекцию труда для проведения соответствующей проверки".Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что к счастью, водитель не пострадал.

В ночь на 4 января 2024 года автобус с горноспасателями провалился под землю на территории АО "Майкаинзолото" Павлодарской области. Двоих человек из четверых, находившихся в салоне КАВЗ, нашли погибшими. Поиски остальных спасателей и самого автобуса продолжаются до сих пор.

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Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
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