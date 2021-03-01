Травля насекомых в Актау: четверых пострадавших готовят к выписке

В Мангистауской областной больнице находятся семеро пострадавших после дезинсекции жилого помещения. Четверых из пяти детей готовят к выписке, передает zakon.kz.

В субботу вечером из одной семьи поступили в больницу пятеро детей с отравлением неизвестным веществом. При осмотре у детей была рвота, головокружение. Сейчас состояние стабильное. Сегодня были взяты контрольные анализы. В случае, если у врачей не возникнет вопросов, то четверых детей выпишем домой. Самого маленького, трехмесячного пациента, оставим в больнице, так как у него бронхит. Он получает необходимое лечение. За детьми смотрят мама и бабушка, – пишет Lada.kz со ссылкой на сотрудников отделения педиатрии детской больницы.

В отделении реанимации по-прежнему остаются двое взрослых. Они поступили в больницу накануне.

Напомним, в Актау после травли насекомых погибли мать и дочка, пострадали семь человек. В полиции установили, что одна из жительниц дома, не предупредив соседей, травила в своей квартире насекомых препаратом "Квикфос". По данному делу начато расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.