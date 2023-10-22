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Законодательство РК

Двое детей погибли после травли клопов в Актау

авто Фото: Zakon.kz
Пять человек доставлены в больницу, среди них трое взрослых и двое детей. Тела еще двоих детей, двух и одного года, обнаружили в квартире, передает Zakon.kz.

В Департаменте полиции факт подтвердили. Трагедия произошла в многоэтажном доме в одной из квартир на 9 этаже.

"На вызов выехала следственно-оперативная группа. В квартире были обнаружены тела несовершеннолетних детей 2021 и 2022 года рождения. Также пять человек были доставлены в больницу", – сообщили в ДП области.

Как выяснилось, владелица квартиры этажом ниже потравила свою квартиру от клопов.

Факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по ч.3 ст. 304 УК РК. Назначена экспертиза.

В областном управлении здравоохранения рассказали, что состояние одного из детей очень тяжелое. Второго – стабильно тяжелое. Врачи отметили, что лечение проводится в полном объеме.

Ранее сообщалось, что дети массово отравились в селе Костанайской области.

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Кирилл Александров
Актау Мангистауская область
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