В Западно-Казахстанской области ослабили карантинные меры

Главный государственный санитарный врач ЗКО подписал новое постановление от 1 марта 2021 года, которым внес изменения в постановление от 8 февраля "Об ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области", передает zakon.kz.

Согласно документу не менее 60% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и более), а также не менее 50% сотрудников частного предпринимательства переводятся на "дистанционную" форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения.

На "дистанционную" форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме, - говорится в документе.

Вместе с тем разрешается в третьей четверти 2020-2021 учебного года:

обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

с 1 марта 2021 года комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно;

комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима); индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

разрешение со второго семестра штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно).

Продовольственным и непродовольственным крытым рынкам разрешено работать с 9.00 часов до 17.00 часов при соблюдении санэпидтребований.

Торговые дома и центры работают (заполняемостью не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) по установленному графику .