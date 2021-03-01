В Западно-Казахстанской области ослабили карантинные меры

Главный государственный санитарный врач ЗКО подписал новое постановление от 1 марта 2021 года, которым внес изменения в постановление от 8 февраля "Об ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области", передает zakon.kz.
Согласно документу не менее 60% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и более), а также не менее 50% сотрудников частного предпринимательства переводятся на "дистанционную" форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения.
На "дистанционную" форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме, - говорится в документе.
Вместе с тем разрешается в третьей четверти 2020-2021 учебного года:
Продовольственным и непродовольственным крытым рынкам разрешено работать с 9.00 часов до 17.00 часов при соблюдении санэпидтребований.
Торговые дома и центры работают (заполняемостью не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) по установленному графику .
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