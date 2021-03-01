Каким объектам разрешили работать в Северо-Казахстанской области

Главный государственный санврач Северо-Казахстанской области подписал новое постановление от 1 марта 2021 года, которым вносятся новые меры поэтапного смягчения карантинных мер, передает zakon.kz.

В частности, разрешается:

деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.), при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека;

деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 50 человек), библиотек, музеев; разрешение деятельности медицинских центров, с приемом клиентов исключительно по предварительной записи, соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

деятельность торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов (с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя), с режимом работы с 09.00 до 24.00; разрешение деятельности объектов торговли продовольственными товарами по времени с 08.00 до 24.00;

деятельность объектов торговли непродовольственными товарами с режимом работы с 08.00 до 24.00; разрешение деятельности крытых вещевых рынков, крытых рынков непродовольственных товаров, крытых строительных рынков с режимом работы с 09.00 до 20.00(с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя);

деятельность вещевых рынков (вне зданий), рынков непродовольственных товаров (вне зданий), строительных рынков (вне зданий); ограничение деятельности салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра (не менее 4 кв.м. на 1 посетителя);

работа дежурных групп (не более 15 человек) в детских дошкольных организациях (по возрасту);

деятельность фитнес, тренажерных залов (центров) (не менее 5 кв.м. на 1 посетителя) с наполняемостью не более 30% от проектной мощности, но не более 50 человек;

деятельность бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета не менее 5 м2 зеркала воды на 1 посетителя, с наполняемостью не более 50 человек) ; разрешение деятельности спортивных объектов (не менее 5 кв.м. на 1 посетителя) с наполняемостью не более 30% от проектной мощности, но не более 50 человек;

деятельность общественных бань, саун, с наполняемостью не более 50%, но не более 50 человек, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя и режимом работы с 09.00 ч. до 24.00 ч.

разрешение деятельности объектов общественного питания (с обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, за исключением членов одной семьи) при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с запретом на проведение коллективных и развлекательных мероприятий (танцы, выступление аниматоров) и режимом работы с 07.00 ч. до 24.00 ч.

Также разрешена работа общественного транспорта (внутри населенных пунктов, в том числе пригородные маршруты) с режимом работы с 06.30 до 22.00 часов, (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест) при этом осуществлять допуск пассажиров в автобусы только в масках.

Можно работать автовокзалам, автостанциям, с разрешением на пассажирские перевозки за исключением населенных пунктов, где введены жесткие ограничительные меры и карантин; разрешено движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов);

Вместе с тем ограничена деятельность детских кабинетов/центров коррекции, организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки и др.), курсов для детей и взрослых в группах не более 15 человек с режимом работы с 09.00 ч. до 22.00 ч;