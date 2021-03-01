Каким объектам разрешили работать в Северо-Казахстанской области

Главный государственный санврач Северо-Казахстанской области подписал новое постановление от 1 марта 2021 года, которым вносятся новые меры поэтапного смягчения карантинных мер, передает zakon.kz.
В частности, разрешается:
Также разрешена работа общественного транспорта (внутри населенных пунктов, в том числе пригородные маршруты) с режимом работы с 06.30 до 22.00 часов, (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест) при этом осуществлять допуск пассажиров в автобусы только в масках.
Можно работать автовокзалам, автостанциям, с разрешением на пассажирские перевозки за исключением населенных пунктов, где введены жесткие ограничительные меры и карантин; разрешено движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов);
Вместе с тем ограничена деятельность детских кабинетов/центров коррекции, организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки и др.), курсов для детей и взрослых в группах не более 15 человек с режимом работы с 09.00 ч. до 22.00 ч;
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