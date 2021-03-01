В Актюбинской области смягчили карантин

Главный Государственный санитарный врач Актюбинской области внесла изменения в постановление об ограничительных карантинных мерах на территории региона, сообщает zakon.kz.

Согласно им, сохраняется запрет на мероприятия с массовым скоплением людей, в том числе на дому;

Сохраняется запрет на деятельность развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг-центры, кальянные (в том, числе при объектах общественного питания), букмекерских контор и лото-клубов, в том числе розыгрыш лотерей;

Разрешается деятельность объектов общественного питания в помещении с установлением графика работы в будние и выходные дни с 7:00 до 00.00. При заполняемости до 50 %, но не более 50 мест.

Разрешается проведение поминок при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.

При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев и т.д.) и других массовых мероприятий.

Разрешаются услуги по доставке еды, при соблюдении требований безопасности.

Разрешается деятельность религиозных объектов, при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4 м2 на одного человека.

Разрешается работа бильярдных клубов при заполняемости не более 30%.

Разрешается работа детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях) при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.

Разрешается проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20% с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешается проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате).

Разрешается комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно не более 25 учащихся, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно не более 25 учащихся;

Разрешается индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь